SPINETOLI – L’Amministrazione Luciani ha investito 180 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di Pagliare e Spinetoli e per la costruzione di nuovi loculi, che verranno commercializzati nei prossimi mesi.

Sono stati effettuati i lavori per rendere gli impianti elettrici a norma, anche nella parte vecchia; la maggior parte delle facciate deteriorate è stata tinteggiata; inoltre si è provveduto alla riqualificazione del verde, delle stradine, degli arredi e delle lampade votive e sono state acquistate le scale nuove per accedere alle tombe più in alto. Inoltre si sta provvedendo alla riattivazione completa dei bagni, in parte già funzionanti

Entro fine anno saranno messi in sicurezza i loculi di Spinetoli con interventi sui solai delle tombe e sul ballatoio del secondo piano e verrà ripristinata l’area danneggiata dal terremoto. Il preventivo per il costo complessivo dell’operazione è di 40 mila euro.

Saranno anche realizzati 60 loculi (20 a Spinetoli e 40 a Pagliare) per una spesa preventivata di 140 mila euro. Tutti i lavori saranno realizzati in collaborazione con la ditta che già gestisce i cimiteri, la Service One.

“Auspico che quanto detto sopra venga apprezzato dai cittadini – commenta il Sindaco Alessandro Luciani – soprattutto perché ci stiamo avvicinando al periodo dedicato ai morti”.

L’amministrazione ringrazia gli Uffici per il lavoro certosino svolto e per avere la situazione dei loculi sotto controllo, sia per gli anni passati che per i futuri sviluppi.

È già in atto l’impegno a ripristinare, nel più breve tempo possibile, il servizio cimiteriale e la corretta funzionalità di quello delle lampade votive, anche grazie a un numero di telefono dedicato.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.