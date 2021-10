Ore 16.15 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, le due squadre si affrontano nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.

Ore 16.15 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, le due squadre si affrontano nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.

Ascoli a quota 14 contro i ciociari a quota 11, Sottil sceglio il solito modulo 4-3-1-2 . Nel tridente offensivo dei gialloblù, l’ex Ascoli Charpentier, molto atteso l’ex Dionisi.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca (92′ Cotali), Ricci ( 72′ Maiello), Lulic; Canotto (72′ Zerbin), Charpentier (61′ Novakovich), Garritano (72′ Cicerelli)

A disposizione: Minelli, De Lucia, Gori, Haoudi, Satariano, Tribuzzi, , Ciano Allenatore: Grosso

ASCOLI CALCIO 1898 (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (70’ D’Orazio), Botteghin, Quaranta, Salvi; Collocolo (55′ Fabbrini), Buchel (79′ Eramo), Caligara (55′ Iliev); Maistro (45′ Sabiri); Bidaoui, Dionisi.

A disposizione: Guarna, D’Orazio, Tavcar, Avlonitis, Franzolini, Donis, De Paoli, Petrelli Allenatore: Sottil

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Assistenti sono Daisuke Emanuele Yoshikawa della sezione di Roma 1 e Orlando Pagnotta di quella di Nocera Inferiore. Quarto Ufficiale Michele Giordano di Novara, al VAR Alessandro Prontera di Bologna, AVAR Emanuele Prenna di Molfetta.

RETI: 30′ Gatti, 47′ Ricci, 64′ Bidaoui

AMMONITI: Collocolo (A.) Boloca (F.)

NOTE:

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ dopo 4 minuti di recupero termina il match

88′ serpentina di Bidaoui che entra in area e serve Dionisi defilato a sinistra, tiro potenre rasoterra deviato da Ravaglia nessuno dei compagni pronto a ribadire in rete

87′ Cicerelli si lascia cadere in area e viene ammonito per simulazione, tanti spazi per la squadra di Grosso in contropiede

78′ Fabbrini conquista una punizione da posizione interessante sulla sinistra dell’area

74′ ancora Quaranta salva tutto su un contropiede veloce del Frosinone

72′ triplo cambio per il Frosinone

66′ Gol annullato al Frosinone per offside

64′ GOL ASCOLI. Lancio di Buchel per Iliev sulla sinistra che entra in area serve con un rasoterra Bidaoui a rimorchio in area stop e tiro sotto la traversa

64′ Boloca ha l’oppurtunità per fare il tris ma strozza il tiro che esce di poco

60′ Azione personale di Bidauoi, tiro-cross debole, parata comoda di Ravaglia

58′ con i tre cambi l’Ascoli cominica a girare e a creare situazioni pericolose in avanti

55′ dentro Iliev e Fabbirni per Caligara e Collocolo

47′ GOL FROSINONE, Ricci infila con un tap in sotto porta servito da un rasoterra dalla destra di Zampano

45′ Sabiri subito in campo al posto di Maistro

PRIMO TEMPO

47′ dopo due minuti di recupero termina la prima frazione

45′ GOL ANNULLATO DALLA VAR. Zampano si invola sulla sinistra e mette al centro un rasoterra su cui si avventa l’ex Charpentier che in scivolata infila ma era in offside

43′ occasione per Dionisi fermato però per fallo in attacco

42′ punizione per il Picchio coqnuistata dai BIdaoui dai 30 metri, batte Maistro schema che porta al tiro Buchel intercettato però da Boloca

34′ giallo a Boloca per che entra male su Leali in uscita, il portiere rimane a terra dolorante alla coscia sinistra, viene fasciato

33′ Dionisi fermato in offside dopo una bella incursione in cui aveva messo un rasoterra pericoloso a centro area cercando i compagni

30′ GOL FROSINONE. Quaranta ferma irregolarente Charpentier e punizione fuori area per il Frosinone sulla destra, batte Ricci cross in area e gol di Gatti di testa in tuffo

28′ cross di Garritano dalla sinistra a cercare Charpentier a centro area e intervento volante di Quaranta che salva la porta bianconera

24′ Corner per l’Ascoli Maistro serve Salvi al limite, tiro potente di collo che sfiora la traversa

23′ terzo corner per il Picchio, batte Maistro ancora pericoloso, si allunga Ravaglua e devia in corner dall’altro lato

18′ corner di Ricci e testa di Charpentier che però non inquadra la porta

16′ miracolo di Leali su Canotto in uscita asissito da Charpentier, l’arbitro poi segnala l’offside

13′ altra manovra offensiva pericolosa del Picchio, Casasola atterra Baschirotto sulla sinistra, punizione per l’Ascolim batte Maistro palla pericolosa sotto la traversa e Ravaglia mette in corner

9′ Maistro conquista una punizione sulla parte destra dell’area di rigore, spinto da Casasola, Punizione che è una sorta di corner corto, palla messa in corner da Gatti

3′ ammonito Collocolo per un intervento su Garritano a pochi metri dell’area, ammonizione esagerata per il centrocampista. Punizione battuta da Ricci, palla che torna a Garritano tiro murato da Quaranta

0- inizio del match

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.