Si tratta di un percorso di orientamento in 10 step che può essere fruito individualmente e che vedrà come evento finale un webinar di 5 ore che si svolgerà il 20 novembre.

ASCOLI PICENO – E’ in arrivo una nuova edizione, interamente on line, del percorso formativo di orientamento e crescita personale intitolato “Ci Orientiamo con le Stelle; per una Pedagogia del desiderio”.

Una esclusiva ideata da Simbiosofia Formazione che ha fatto registrare un livello di gradimento molto elevato: “Di recente abbiamo iniziato a ricevere nuove richieste di accesso al percorso ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare una nuova edizione – commenta il direttore della Scuola Dottor Cristian Flaiani – Vogliamo dare una nuova possibilità di fruire di un percorso che per noi è molto importante e che le persone hanno apprezzato moltissimo”.

“Di fronte alla confusione ed al disorientamento che giovani ed adulti manifestano nella società attuale è di fondamentale importanza riuscire a pensare degli strumenti che possano fungere da bussole ed orientarci nelle scelte quotidiane di relazione, lavoro e vita in genere”.

Per questo è altrettanto necessario poter intercettare i bisogni concreti delle persone, porsi in ascolto autentico dei loro desideri e fondare delle pratiche di sostegno ai processi di auto-realizzazione ed integrazione socio-lavorativa.

Questo percorso rappresenta una grande opportunità per sperimentare l’efficacia delle pratiche di orientamento che stanno diventando sempre più necessarie soprattutto per l’educazione dei giovani che ci chiedono di essere ascoltati e supportati nel difficile “mestiere di vivere”.

Tutte le informazioni sul percorso sono disponibili sulla pagina ufficiale: https://bit.ly/2XkHiL6

