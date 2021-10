OFFIDA – In arrivo nuovi buoni spesa e riduzione della Tari per gli offidani. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 10 novembre: i cittadini che ne avranno diritto potranno scaricare l’avviso completo sul sito del Comune di Offida.

Per ottenere i Buoni Spesa saranno validi i redditi di qualunque natura, percepiti nel mese di settembre 2021, al netto di pagamenti di mutui prima casa e affitti con contratto regolarmente registrato non superiore 500 euro per i nuclei composti da 1 persona; 1000 euro per i nuclei composti da 2 persone; 1500 euro da 3 persone; 1800 euro da 4 persone; 2000 euro da 5 o più persone. Il patrimonio mobiliare dovrà essere inferiore a 10 mila euro.

Lo sconto sulla Tari sarà in base all’attestazione Isee 2021: si avrà l’esenzione da zero a 5 mila euro, una riduzione dell’80% da 5.000,01 a 10 mila euro e la riduzione del 50% da 10.000,01 a 15 mila euro.

“Questa è l’ennesima misura del Comune di Offida – commenta Isabella Bosano – in supporto alle persone in difficoltà. Ricordo quella di aprile/maggio 2020, in cui furono stanziati 36.375 euro (34.924,15 Ministero; 1450,85 Comune), quella di dicembre 2020/marzo 2021 con 34.775 euro del Ministero e l’ultima di aprile/maggio con 15.750 comunali. Anche stavolta, la macchina comunale si è subito attivata per assegnare i buoni, finanziati dallo Stato, nel minor tempo possibile, visto che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.