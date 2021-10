di Angelica Montozzi

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per l’avvio della IV edizione di TEDxAscoliPiceno, l’evento si svolgerà sabato 30 ottobre dalle ore 15 alle 19.30 presso la meravigliosa cornice del Teatro Ventidio Basso di Ascoli. Il format internazionale porta ogni anno sul palco idee virtuose e resilienti del territorio.

Il tutto comincerà con un video realizzato da Andrea Tarli e Pierluigi Giorgi, accompagnato dalla musica di Emiliano D’Auria. Il programma dell’evento prevede l’alternarsi di 14 speakers, 12 in presenza e 2 collegati dall’estero. Il primo blocco sarà caratterizzato dalla passione e dal cuore di quattro donne marchigiane: Paola Romanucci (past President CAI di Ascoli Piceno), Alessandra e Laura Damiani (imprenditrici, donne dell’ortofrutta) e Lara Lucaccioni (Trainer specializzata in Yoga della risata e coerenza cardiaca).

Il secondo blocco sarà poi contraddistinto dall’energia e dal coraggio di Marianna Iazzetta, imprenditrice digitale romana che si focalizzerà sul tema della invisibilità. La positività con il Tiktoker milanese Michele Pierangeli, dove insegna ad imparare giocando. Inoltre, si parlerà di donne che lottano per la vita: alcune lontane e in guerra, altre invece, nella vita di tutti i giorni. Su tale tematica interverranno: Laura Silvia Battaglia, reporter italiana specializzata in aree di crisi e conflitti a partire dal 2007, scegliendo di lavorare soprattutto su Yemen e Iraq; Carmelo Calì, che ha adottato i figli della cugina vittima di femminicidio e fondato un’associazione con lo scopo di aiutare le famiglie delle donne vittime.

Verrà dedicato spazio anche al giornalismo locale, con Gloria Caioni (Direttore responsabile di VeraTV); Giovanni Lucarelli, sociologo e facilitatore per quanto riguarda la creatività, e per l’arte Giulio Vesprini, (Urban Artist civitanovese conosciuto a livello nazionale).

Sarà un’edizione oltre che nazionale anche internazionale, con la presenza direttamente da Houston (USA) di Bruna Corradetti, scienziata genetista castignanese; in collegamento dalla Danimarca ci sarà Marco Veneranda, chimico lamense prestato alla Danimarca per seguire il progetto di Rover Perseverance su Marte e Veronica Restuccia, siciliana a Dubai, dove racconterà della ‘’100 del dono’’ per aiutare i bambini fragili.

Ad accompagnare i Talk, ci saranno le performance di danza di Articolate, nel dietro le quinte verranno curate le interviste dei protagonisti da Radio incredibile.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e, come afferma il Sindaco Marco Fioravanti: ‘’Condividere esperienze, confrontarsi sulle idee e progetti, pensare al futuro in modo concreto e propositivo. Sono questi gli elementi fondamentali per la crescita di ciascun individuo e di un’intera comunità. Ecco perché siamo felici di ospitare ‘’Battiti’’, l’evento di TED tra i primi nelle Marche. Già il nome lascia intendere l’importanza delle emozioni e delle passioni, che devono fondersi con una visione consapevole e ampia della realtà di oggi. I 14 speaker, tutti di grande spessore, saranno live al Teatro Ventidio Basso e contemporaneamente in streaming con altri TED di tutto il mondo, portando così un pizzico di Ascoli in ogni angolo del globo’’.

Gli organizzatori hanno sottolineato: ‘’Aprire le porte di un TED significa aprire le porte a una nuova comunità di pensatori creativi e innovativi, dinamici e inclusivi, che amano la contaminazione tra mondi e società diverse. Siamo arrivati alla quarta edizione con tenacia e coraggio e siamo felici di poter offrire un grande spettacolo delle idee a chi parteciperà!’’.

I Partner che sosteranno l’evento: BIM Tronto, fainplast, CoopAlleanza 3.0, webeing, lian, Linea ufficio-haster, Fly e tanti altri.

L’associazione Next Odv, alla guida dell’evento, si è posto l’obiettivo di far crescere un forum locale di idee che possa ispirare le persone a cambiare la propria vita, il proprio futuro ed il mondo intero. Il gruppo è formato da Sara Leonetti, Flavia Narducci, Valeria Petrocchi e Silvia Totò, i tecnici (Mirko Coccia, Sergio Consorti, Enrico Corinti, Massimiliano Fabrizi, Riccardo Ferretti); il team di comunicazione (Alessio Ceci, Annarita Giacomucci, Silvia Olivieri, Giulia Di Vitantonio) e dai tanti volontari.

La TED è un’organizzazione senza fini lucrativi dedita a ‘’Ideas Worth Spreading’’, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da vari e importanti pensatori e operatori. Molti di questi discorsi si tengono presso conferenze TED. TED Salons, raccolgono migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendenti in tutto il mondo. I video dei talk realizzati vengono resi disponibili gratuitamente su TED Talks Daily, fruibili su tutte le piattaforme di podcast. Tra le iniziative aperte e gratuite di TED per la diffusione delle idee c’è Linkedin.

