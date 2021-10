ACQUASANTA TERME – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 31 ottobre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri sono intervenuti nella mattinata nel comune di Aquasanta Terme, in località Pozza, per un incendio appartamento. La squadra del presidio di Arquata del Tronto, in collaborazione con i colleghi del Comando di Ascoli Piceno, ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto parte dell’appartamento.

Un pompiere residente nella zona fuori dall’orario di servizio nel frattempo aveva portato in un luogo sicuro la proprietaria dell’immobile e spento la bombola di Gpl che era interessata dell’incendio. Successivamente i pompieri provvedevano a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

