Ore 18 stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” gara valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B.

L’Ascoli che festeggia il 123° anniversario della sua fondazione, è reduce da due sconfiette consecutive, ferma a quota 14 punti in classifica, sfida i toscani che guidano la classifica con 21 punti, da tenere sotto’occhio bomber Lucca.

Mister Sottil schiera Iliev dall’inizio al posto di Bidaoui. Presenti oltre 300 tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, e anche patron Pulcinelli in tribuna.

FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto (84′ Hermannsson); Touré, Nagy, Mastinu (74′ Seck); Gucher (63’Sibilli); Lucca, Masucci (63′ Cohen).

A disp.: Livieri, Dekic, Quaini, Curci, Di Quinzio, Cisco, De Vitis, Piccinini. All. D’Angelo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Eramo (69′ Collocolo), Buchel, Maistro(80′ Fabbrini); Sabiri (62′ Saric); Dionisi (69′ Bidaoui), Iliev (80′ De Paoli).

A disp. Bolletta, Guarna, Tavcar, Baschirotto, Quaranta, Donis, Caligara, De Paoli. All. Sottil

ARBITRO: Marcenaro di Genova

Assistenti Robert Avalos di Legnano e Antonio Vono di quella di Soverato. Quarto Ufficiale Simone Gauzolino di Torino, al VAR Antonio Rapuano di Rimini, AVAR Salvatore Affatato della sezione di Verbano-Cusio-Ossola.

RETI: 24′ Masucci, 39′ Dionisi

AMMONIZIONI: Dionisi, Buchel, Iliev, Collocolo (A.), Birindelli, Leverbe, Beruatto(P.)

NOTE:-

CRONACA DEL MATCH

90′ assegnati 4 minuti di recupero

89′ contropiede Pisa, ammonito Collocolo per aver strattonato Birindelli

88′ manovra offensiva pericolosa portata avanti da Saric, poi Bidaoui cerca il tiro e conquista un corner, batte Buchel schema per il tiro di Saric para Nicolas

86′ punizione per il Pisa dall sinistra, batte Coehn cross in area sul primo palo a cercare Lucca, respinge la difesa

85′ altro corner per l’Ascoli conquistato da De Paoli, batte Buchel palla dentro l’area per la testa di Collocolo palla sul fondo

82′ incursione in dribbling di Bidaoui in arra, palla deviata in corner

76′ botta in testa per Maistro che rimane a terra

75′ sterzata di Cohen sulla destra e tiro che termina alto sopra la traversa

69′ cross di Beruatto per Tourè, fallo su Leali e punizione per il Picchio

65′ cross di Salvi dalla destra e giocata furba di Dionisi che di testa cerca un pallonetto da lontano

61′ si ferma Sabiri che si stende a terra e viene soccorso, problemi al ginocchio sinistro per il bianconero al suo posto Saric

60′ ammonito Iliev per aver fermato in corsa Birindelli

51′ occasione per D’Orazio che cerca la conclusione in area dopo una serie di rimpalli, tiro murato dalla difesa

48′ Eramo colpito duro da Mastinu rimane a terra

SECONDO TEMPO

46′ termina la prima frazione dopo un minuto di recupero

41′ Beruatto ammonito per un fallo su Dionisi che si stava involando verso l’area

39′ GOL ASCOLI. Dal dischetto non sbaglia Dionisi che infila di potenza il suo sesto centro stagionale, il terzo dal dischetto

36′ cross di D’Orazio dalla sinistra, al Var la decisione per un probabile colpo di braccio in area di Leverbe, penalty concesso al Picchio e ammonizione per Leverbe

35′ gran botta di Dionisi al volo dal limite dell’area, repsinge con i pigni Nicolas

31′ bella manovra offensiva bianconera, ripartenza Pisa e fallo di Buchel su Masucci, ammonito il centrocampista biaconero

27′ Sabiri atterrato fuori area conquista una punizione da posizione interessante dai 25 metri, batte lo stesso Sabiri e colpisce la barriera

24′ GOL PISA. Lucca supera Avlonitis sulla sinistra, in area, serve con un rasoterra a centro area Masucci che infila con un bel colpo di tacco

22′ brutta entrata a centrocampo di Birindelli su Maistro, ammonito il giocatore pisano

21′ Dionisi trattiene Gucher e viene ammonito

17′ conclusione di Sabiri dalla distanza dopo uno scambio con Dionisi, tiro debole para Nicolas

11′ Mastinu ancora pericoloso con un rasoterra potente dalla distanza

8′ pericoloso Lucca sulla sinistra, diagonale che si infrange sulla parte esterna della rete

7′ tiro dalla distanza di Mastinu che termina di poco sopra la traversa

1′ assist di Dionisi in area, rasoterra su cui impatta Sabiri, tap in debole para Nicolas

0′ – inizio match

