ANCONA – Lavori a 41 pavimentazioni stradali, 17 realizzazioni di marciapiedi, 37 aree di sosta per mobilità sostenibile ma anche percorsi ciclopedonali, consolidamenti stradali, rotatorie, interventi sull’illuminazione in pubblica via, asfaltature, miglioramenti della viabilità e consolidamento di un ponte.

Sono solo alcuni delle 18 tipologie di interventi per rendere più sicure e agevoli le strade, che alcuni Comuni marchigiani (62% del totale regionale) potranno realizzare tra il 2022 e il 2023 grazie a 11 milioni di euro di risorse stanziate dalla Regione Marche che muoveranno oltre 19 milioni di euro di investimenti.

Fondi assegnati sulla base di 139 progetti presentati dai comuni (215 quelli presentati) tramite bandi regionali con rigidi paletti e termini di realizzazione nel giro di due anni, con una compartecipazione nella spesa di almeno il 30% dei Comuni.

La proclamazione dei comuni vincitori dei bandi, alla presenza di alcuni sindaci o assessori interessati, è avvenuta in Regione da parte dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Francesco Baldelli: “Mai – ha sottolineato – la Regione aveva stanziato così tante risorse per sostenere i Comuni nella messa in sicurezza e miglioramento della rete stradale comunale. Una pioggia di contributi assegnati con bandi, quindi, nella massima trasparenza, in maniera capillare su tutto il territorio regionale e diffusa a tantissimi Comuni”. Baldelli ha chiesto ai sindaci e assessori presenti di mettere a terra le risorse al più presto, velocizzando al massimo l’apertura dei cantieri.

“Gli investimenti in infrastrutture sono lo strumento migliore per dare sostegno alle imprese provate da anni difficili – ha aggiunto – per rilanciare l’economia del territorio. Sicurezza è la parola d’ordine delle azioni messe in campo dal mio assessorato in questo primo anno di mandato”.

Sono 29 i progetti finanziati in provincia di Ancona (2.309.248 euro assegnati), 41 in provincia di Macerata (3.152.650 euro), 23 a Pesaro Urbino (2.053.020 euro), 20 in provincia di Ascoli Piceno (1.557.411 euro), 26 nel Fermano (2.051.632 euro stanziati).

