Sulla strada statale 433 ‘di Val d’Aso’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 40,040, in corrispondenza di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno, a causa di un incidente tra due veicoli. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.