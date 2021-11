Una rappresentazione di penne nere si è recata presso la sede locale dell’associazione per devolvere l’incasso dell’iniziativa, che prevedeva la vendita di sacchetti di riso biologico

di Angelica Montozzi

ASCOLI PICENO – Si è conclusa l’iniziativa di raccolta fondi intrapresa dal Gruppo Alpini di Ascoli, in favore di Associazioni di volontariato del territorio, tramite la caratteristica vendita di sacchetti di riso biologico in occasione del recente mercatino dell’antiquariato. Una rappresentazione di penne nere con il Capogruppo Claudio Tassotti ed il Segretario Mauro Corraddetti, si è recata presso la sede locale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per donare il ricavato dell’iniziativa.

Ad accoglierli la Presidente Gigliola Chiappini, il Direttore Mirco Fava e membri dello staff che hanno accompagnato la delegazione in visita alla moderna e attrezzata struttura che opera senza fini lucrativi, con l’obiettivo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà sociale e di inclusione nella società delle persone cieche e ipovedenti. Prima del congedo finale, i rituali ringraziamenti e scambi agli alpini e l’immancabile brindisi conclusivo.

