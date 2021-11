ASCOLI PICENO – A livello internazionale aumenta la voglia di turismo enogastronomico e le Marche non si fanno trovare impreparate. Con il progetto “Dalla Vigna alla tavola”, finanziato dalla Regione Marche, i wine lovers e i buongustai hanno la possibilità di conoscere vini, piatti e prodotti locali attraverso oltre 300 serate che esaltano il gusto del territorio.

Il circuito “Di Vino in Tavola”, parte del suddetto progetto “Dalla Vigna alla tavola”, continua a “sfornare” serate gourmet nel Fermano e nel Piceno: ben quindici eventi di degustazione in altrettanti ristoranti, che coinvolgono undici produttori a marchio e quarantatré case vinicole marchigiane. Ed ora arrivano anche i pacchetti enoturistici! In collaborazione con il tour operator Esitur, il circuito “Di Vino in Tavola”, coordinato da Sergio Spinelli e promosso dall’equipe di Tipicità, offre una gamma molto articolata di possibilità, un vero e proprio cluster goloso per esplorare tutte le dimensioni del vino e del cibo, senza dimenticare il fascino dei centri storici e la bellezza degli ambienti rurali marchigiani.

Le prossime gustose tappe in programma si preannunciano ricchissime di spunti d’interesse: si parte il 6 novembre con il pranzo ai Laghi Santarelli a Piane di Moresco e si continua il 12 con una serata ad Ascoli Piceno, nello storico ristorante Kursaal di Lucio Sestili, mentre il giorno successivo, 13 novembre sempre la sera, è la volta del ristorante Le Logge di Smerillo.

L’ultimo appuntamento del circuito è previsto nella serata del 19 novembre ad Ortezzano, al ristorante I Piceni. Nel sito ufficiale gustoinfinito.it si possono conoscere le cantine coinvolte, i menù delle serate in programma e le proposte di turismo enogastronomico.

Elenco cantine marchigiane coinvolte

– Cantina Mrella – Offida

– Le Canà – Carassai

– Tenuta Santa Maria della Fede – Montefiore

dell’Aso

– Azienda Agricola Pantaleone – Ascoli Piceno

– Azienda Agricola Simone Capecci –

Ripatransone

– Azienda Agricola Le Caniette – Ripatransone

– Poderi dei Colli – Montalto delle Marche

– Azienda Agricola biologica Centanni Giacomo –

Montefiore dell’Aso

– Società Agricola Ciù Ciù – Offida

– Vinoffida Sri Agricola (Terre Argillose) – Offida

– Murola – Urbisaglia

– Società agricola Castrum Morisci – Moresco

– San Michele a Ripa – Ripatransone

– Azienda Agricola terra Fageto – Pedaso

– Casa vinicola Geminiani – Montalto delle

Marche

– Azienda vinicola Umani Ronchi – Ancona

– Azienda Agricola Maria Pia Castelli – Monte

Urano

– Le Senate Azienda Agricola – Altidona

– Cantina Vittorini – Monsampietro Morico

– Sgaly – Ortezzano

– Terre D’arengo – Ascoli Piceno

– Casa Vinicola G.Garofoli – Loreto

– Azienda Agribiologica Vitivinicola Aurora –

Offida

– Azienda Agricola Vigneti Vallorani – Colli del

Tronto

– Azienda Agricola Saladini Pilastri – Spinetoli

– Tenuta dei Conti Recchi e Franceschini –

Montalto delle Marche

– Cantina Fontursia – Ripatransone

– Azienda Agraria Santa Liberata – Fermo

– Azienda Agricola Le Casette – Rotella

– Tenute del Borgo – Cossignano

– SCAC Cantine di Castignano – Castignano

– Società Agricola Oasi Biologica – Montedinove

– Vinicola Casale Vitali – Montelparo

– Azienda Agricola Emanuele Dianetti – Carassai

– Società Agricola D’Ercoli – Cossignano

– Macondo – Cupra Marittima

– Azienda Agricola Cameli Irene – Castorano

– Carminucci Vinicola del Tesino – Grottammare

– Tenuta Santori – Ripatransone

– Le Vigne di Clementina Fabi – Montedinove

– Vini Firmanum – Montottone

– Casale Biancopecora – Monsampietro Morico

– Azienda Agricola Fiorano – Cossignano

Elenco produttori e trasformatori di prodotti a marchio

–

– Azienda Agricola F.lli Piunti & figli –

Ripatransone

– Anffas IL FARO DEL PICENO – Grottammare

– Ama Aquilone – Castel di Lama

– Biofavole società agricola – Ortezzano

– Società Agricola ORTO degli ULIVI – Cupra

Marittima

– Nuove Radici – Altidona

– rASOterra agricUltura – Lapedona

– S.C.A.C. Società Cooperativa – Castignano

– Oasi Biologica Soc. Agricola- Montedinove

– Avicola San Martino – Monte San Martino

– PASSAMONTI – Monte Vidon Combatte

Elenco serate

– 10 Settembre

Salsamenteria San Giovanni – Grottammare

– 11 Settembre

Hotel Caraibi – Grottammare

– 19 Settembre

Bagni Sant’Andrea – Marina di Altidona

– 30 settembre

Haus – San Benedetto del Tronto

– 8 Ottobre

Bar Pasticceria Cafè del Mar – Grottammare

– 14 Ottobre

Il Vinattiere – Ascoli Piceno

– 15 Ottobre

Pizzeria 4 Venti – Montalto delle Marche

– 21 Ottobre

Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano

– 22 Ottobre

Ristorante il Ponte – Cossignano

– 30 Ottobre

Cantina Antisociale – Petritoli

– 4 Novembre

Da Sebastiani – Ortezzano

– 6 Novembre

Laghi Santarelli – Moresco

– 12 Novembre

Lucio Sestili Kursaal – Ascoli Piceno

– 13 Novembre

Le Logge – Smerillo

– 19 Novembre

I piceni – Ortezzano

