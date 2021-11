Ascoli Piceno 6 novembre 2021 Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Ascoli e Vicenza si affrontano allo stadio “Del Duca” nel match valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Bianconeri a quota 15 punti in classifica con 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, vogliono tornare alla vittoria contro i veneti. Biancorossi a quota 4 punti in classifica con 1 vittoria, 1 pareggio e 9 sconfitte.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Eramo, Maistro (3′ st. Caligara); Sabiri; Iliev, Dionisi. A disposizione: Guarna, Baschirotto, Tavcar, Quaranta, Franzolini, Collocolo, Fabbrini, De Paoli, Bidaoui, Barone, Petrelli. Allenatore: Sottil

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Ierardi (33′ Brosco), Pasini, Sandon; Zonta, Taugourdeau (1’s.t. Pontisso), Ranocchia; Dalmonte; Diaw, Meggiorini. A disposizione: Pizzignacco, Confente, Brosco, Proia, Padella, Crecco, Calderoni, Favero, Ongaro, Giacomelli, Mancini. Allenatore: Brocchi

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo

Assistenti sono Claudio Gualtieri della sezione di Asti e Marcello Rossi di quella di Novara. Quarto Ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza, al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Pasquale Capaldo di Napoli

RETI:- 20′ e 43′ aut. Brosco

AMMONITI:- Ierardi, Bruscagin, Pasini (V.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

13′ ammonito Pasini che ferma irregolarmente Iliev dopo un’azione spettacolare del Picchio con uno scambio Saric-Sabiri

11′ Dionisi sfiora il gol, tiro dal lmite su sponda di Iliev di testa, il suo rasoterra termina di pochissimo a lato

10′ tiro di Meggiorini dal limite al volo, palla pericolosa che termina di poco a lato

9′ pericoloso Diaw entra in area dalla sinistra, passa in mezzo a due e tenta un tiro a giro che termina abbondantemente sul fondo

8′ punizione dal lato sinistro dell’area bianconera, Pontisso m respinge Avlonitis di testa

6′ ammonito Bruscagin per fallo su Dionisi in ripartenza punizione per l’Ascoli

2′ Maistro rimane a terra e viene sostituito da Caligara, problemi muscolari probabilmente per il centrocampista bianconero

1′ tiro di Saric dal lmite, nel giro che termina a lato di pochissimo

1′ Pontisso subentra a Taugourdeau

PRIMO TEMPO

48′ termina la prima frazione di gioco

45′ concessi 3 minuti di recupero

43′ GOL ASCOLI, autorete di Brosco sul tiro di Dionisi da posizione defilata sulla sinistra in area piccola la deviazione dell’ex difensore è determinante

35′ GOL ASCOLI, gran rasoterra dal limite dell’area da parte di Salvi che infila in rete alla sinistra di Grandi. Dopo l’analisi del Var il gol viene annullato



34′ Saric serve Maistro in area sulla sinsitra, stop a rientrare e tiro a giro deviato in corner

33′ entra Brosco al postro di Ierardi, fischi per l’ex bianconero

33′ Dionisi abile a smarcarsi in velocità entra in area in mezzo a due tira e Grandi devia in corner

32′ Sabiri si libera i mezzo a tre uomini sulla destra e serve un preciso rasoterra per Saric che arriva a rimorchio e tenta un tiro troppo debole respinge Grandi

27′ punizione conquistata dal Vicenza al limite dell’area a destra, batte Taugordeau respinge la difesa bianconera

23′ punizione dalla destra battuta da Maistro colpo di testa di Salvi che copisce il palo interno

22′ punizione dalla destra battuta da Taugordeau e gol do Pasini Vicenza di testa che viene annullato per offside

20′ GOL ASCOLI. Eramo in palleggio serve Dionisi che si infila nella difesa avversaria in area e con un piattone a giro di destro infila alla sinistra di Grandi. 110 ° gol del bomber bianconero in B

15′ scontro in area rimane a terra Salvi, azione che prosegue tiro di Taugourdeau dal limite che termina abbondantemente sopra la porta difesa da Leali

13′ punizione sul lato sinistro dell’area di rigore per il Vicenza, palla indirizzata sul secondo palo che termina fuori

8′ bel cross di Maistro dalla sinistra, Sabiri e Iliev sfiorano la palla in area piccola ma non riescono intercettare

6′ Ierardi ammonito per un brutto intervento in attacco su Eramo

3′ punizione assegnata al Picchio sulla palla. Maistro che cerca direttamente il lancio in area palla battuta malissimo, schema che non riesce

2′ brutto colpo di Dalmonte su Dionisi sulla trequarti, l’attaccante bianconero rimane a terra soccorso dai sanitari

1′ Iliev subito pericoloso riceve palla al limite dell’area, entra dentro e cerca un diagonale rasoterra che termina a lato

0′ – INIZIO del match

