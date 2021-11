ASCOLI PICENO – Da gennaio 2022 sono in partenza percorsi di orientamento formativo e corsi di formazione per tutta la comunità ascolana rivolti a studenti, insegnanti, operatori del sociale, policy makers, genitori e, in generale, a tutti i cittadini del territorio. Tutti i corsi saranno gratuiti e rientreranno nell’ambito delle attività del progetto “Orien.Ta.Re”, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno e con l’Ambito Sociale Territoriale XXII.

L’obiettivo è quello di creare e condividere strategie per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la disoccupazione, il disagio giovanile e la frustrazione esistenziale, favorendo l’iniziativa giovanile, la partecipazione, l’apprendimento continuo e la cittadinanza attiva e promuovendo l’uguaglianza, l’inclusione sociale, la salute individuale e comunitaria. I per-corsi si distingueranno per area di intervento e per target e saranno i seguenti:

Per studenti e giovani: Per-corsi di “Orientamento Formativo e Sviluppo dei Talenti”

Per insegnanti e personale scolastico: Corso di aggiornamento in “Didattica Orientativa e Sviluppo dei Talenti”

Per genitori: Percorsi in-formativi “Genitori orientanti, figli di talento”

Per la comunità ed il territorio: Percorsi in-formativi “Comunità orientante: strumenti per l’orientamento, lo sviluppo del talento e l’educazione alla resilienza”

Il calendario dei per-corsi e tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.liceostabilitrebbiani.it/pagina.asp?id=4278

