L’associazione ringrazia gli abitanti e l’amministrazione per essere così attenti all’ambiente (il comune ha installato una complessa e funzionante rete per la raccolta differenziata dei rifiuti)

FORCE – Force è #MaskFree. L’annuncio di Questione Natura, che si è recata nel paese per raccogliere rifiuti e mascherine. Di seguito il racconto della giornata.

Siamo stati nella città dei ramai alla ricerca delle protezioni individuali anti Covid-19. Il nome di “Force” deriva da “forca” per la sua particolare posizione tra le valli dei fiumi Aso, Tesino e Tronto. E in questo suggestivo comune del Piceno abbiamo raccolto da terra solamente 15 mascherine.

Così vogliamo ringraziare di cuore gli abitanti e l’amministrazione di questo paesino che conta poco più di 1.200 anime per essere così attenti all’ambiente (il comune ha installato una complessa e funzionante rete per la raccolta differenziata dei rifiuti) e amare il loro posto nel mondo. Noi siamo stati rapiti da questo borgo nostrano, ricco di edifici particolari, costruzioni storiche e piene di cultura e ancora dai colori che Force ci ha regalato in una “giornata uggiosa” e dalla natura che circonda il paese come una cornice perfetta. Ci vediamo presto e un abbraccio a tutti i forcesi. Questione Natura, questione di priorità.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.