ASCOLI PICENO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione l’8 novembre, dal Gruppo Ascoli Piceno e Fermo dei Carabinieri Forestali.

I Militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di

Comunanza e di Amandola nell’ambito della campagna di controlli ambientali

sull’inquinamento dei corpi idrici e sul dissesto idrogeologico hanno deferito in stato di libertà

all’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno il titolare di un’azienda zootecnica sita in agro di

Venarotta. L’imprenditore è stato segnalato per aver realizzato un deposito incontrollato

di rifiuti non pericolosi sul suolo, costituito da letame bovino (classificato con codice C.E.R.

02.01.06), e contestuale smaltimento illecito dello stesso per il dilavamento causato dagli

eventi meteorici verificatisi in quest’ultimo periodo.

Alcune segnalazioni erano arrivate ai Carabinieri Forestali da parte di privati cittadini che

denunciavano l’imbrattamento della Sp 93 con enormi quantitativi di letame. I segnalanti

affermavano inoltre che le piogge dei giorni precedenti avevano portato a valle il letame, fino

al sottostante corso d’acqua denominato Torrente Chiaro, con pericolo di inquinamento delle

acque.

I militari intervenuti presso l’azienda in questione hanno riscontrato una situazione di

irregolarità legata all’allevamento di un numero eccessivo di capi di bovini in relazione ai

terreni a disposizione e anche il sottodimensionamento della concimaia rispetto ai capi di

bestiame allevati.

Nel terreno sottostante l’allevamento zootecnico, i Carabinieri Forestali hanno rinvenuto un

quantitativo di letame palabile scaricato sul terreno su una superficie di circa 2.500 metri

quadrati.

Una parte del materiale è stato recuperato dal personale della ditta zootecnica nei

pressi della strada provinciale per Venarotta mettendo in sicurezza la viabilità e le acque del

sottostante Torrente Chiaro.

Il responsabile, denunciato per violazione dell’articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non

autorizzata) comma 1 lettera “a” e comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, rischia la

pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a

ventiseimila euro trattandosi di rifiuti non pericolosi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.