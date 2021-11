ASCOLI PICENO – Controlli delle Forze dell’Ordine nel Piceno in questi giorni.

Vicino Montegallo i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli hanno denunciato una persona, 35enne, risultata positiva all’Alcol Test: tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito. Auto sequestrata, patente e altri documenti ritirati.

Un 26enne, sempre nell’Ascolano, è stato sanzionato per non essersi fermato all’Alt dei militari ascolani. Il ragazzo, come riferiscono dall’Arma, è stato bloccato dopo un inseguimento ed è risultato alla guida senza patente, mai conseguita, ed è stato punito come previsto dalle norme del Codice della Strada.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.