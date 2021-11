Realizzato in collaborazione con la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, l’evento sarà l’occasione per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership.

ANCONA – Il Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, giovedì 18 novembre farà tappa ad Ancona per la seconda edizione di Smau Marche.

Realizzato in collaborazione con la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche, l’evento sarà l’occasione per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership.

Dedicato a imprese e professionisti del territorio, l’evento sarà un’occasione di incontro tra aziende, stakeholder e imprese innovative sui temi dell’Open Innovation, con un focus particolare su Trasformazione digitale e Transizione energetica attraverso l’organizzazione di Tavoli di Lavoro che hanno

l’obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione e momenti Live Show trasmessi anche in streaming live sui canali Smau.

I Tavoli di Lavoro sono eventi su invito in cui aziende del territorio, realtà nazionali e internazionali, imprese innovative, startup e soggetti intermedi si confrontano su un tema specifico, portando la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove

collaborazioni e alla nascita di partnership tra i partecipanti.

I Tavoli di Lavoro durano circa un’ora e un quarto, prevedono massimo 15 partecipanti, tra imprese consolidate e soggetti intermedi (incubatori, Università, mondo del credito, rappresentati istituzionali). Ogni Tavolo di Lavoro ha un moderatore, che facilita i lavori, e si svolgono come un “giro di tavolo” in cui

ciascuno tra i 15 partecipanti selezionati si presenta in un paio di minuti raccontando la propria esperienza sui temi dell’innovazione.

Al termine del Tavolo, il networking one-to-one tra i partecipanti potrà consentire l’approfondimento e lo scambio di biglietti da visita tra gli interessati.

E’ prevista la partecipazione come uditori da parte delle startup e di ulteriori persone, che potranno interagire con i partecipanti nel successivo networking.

I Live Show sono eventi in cui imprese e attori della pubblica amministrazione presentano propri progetti, iniziative ed esperienze di innovazione e una selezione di startup che offrono prodotti e soluzioni specifiche si presentano nell’ambito di uno speed pitching. Nel programma di SMAU Marche, i Live Show sono anche un momento di restituzione dei contenuti emersi nel Tavolo di Lavoro sullo stesso tema che li ha preceduti,

al fine di far beneficiare il maggior numero possibile di imprese di quanto è stato condiviso dai protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione.

I Live Show durano 50 minuti ciascuno e vengono trasmessi anche in streaming live, per consentire la fruizione anche a chi non è fisicamente presente ma anche per permettere di riverberare i contenuti – anche dopo l’evento – sull’intero ecosistema Smau di 150.000 contatti profilati.

Ciascun Live Show è moderato da un giornalista esperto di temi di innovazione, si apre con uno speed pitching in cui 6 o 7 startup del territorio presentano la loro innovazione in 90 secondi a testa. A seguire il presentatore chiama sul palco i 5 ospiti del panel: indicativamente 3 casi di successo del territorio vincitori

del Premio Innovazione SMAU, un abilitatore di innovazione e un rappresentante istituzionale.

Ciascun ospite del panel interviene in circa 6 minuti, di solito suddivisi in un paio di temi che vengono condivisi prima con il moderatore della sessione. Obiettivo dei Live Show è presentare i protagonisti, rinviando al successivo momento di networking l’approfondimento tra i diretti interessati e le eventuali domande più specifiche.

Inoltre, contestualmente alle attività in programma nel corso della giornata, sarà disponibile un’area matching per tutti i partecipanti, per favorire la conoscenza a valle dei Tavoli di Lavoro e dei Live Show tra le aziende presenti, per verificare l’ipotesi di avvio di nuove collaborazioni e la nascita di nuove alleanze.

PROGRAMMA DI GIOVEDì 18 NOVEMBRE 2021:

Un calendario di Live Show e Tavoli di Lavoro per conoscere le storie di successo dei vincitori del Premio Innovazione SMAU e stringere la mano ai protagonisti del cambiamento. Imprese, startup e attori dell’ecosistema, sia locale che nazionale e internazionale, si confronteranno per favorire l’incontro e la

condivisione di esperienze tra i diversi protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione.

9:30-10:00 Accredito partecipanti

10:00-10:50 Live Show “Innovazione aperta chiave di sviluppo per le imprese”

Vieni a conoscere i protagonisti di processi innovativi basati sull’approccio collaborativo tra startup e imprese consolidate, ma anche le strategie di innovazione e sviluppo territoriale dei decisori pubblici.

11:00-12:30 Tavolo di Lavoro “Trasformazione digitale nell’impresa di oggi”

15 protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione condividono esperienze in corso sul tema della “Trasformazione digitale” al fine di scambiare buone pratiche e avviare nuove collaborazioni e partnership. Imprese consolidate e soggetti intermedi (incubatori, centri di ricerca e istituzioni) presentano i loro progetti di innovazione in questo ambito.

Segue un momento di networking tra i partecipanti.

12:30-13:30 Live Show “Digitalizzazione come leva per innovare i processi aziendali”

Vieni a conoscere i protagonisti di processi innovativi legati alla trasformazione digitale: dall’intelligenza artificiale alla prototipazione in 3D, dalla produzione all’amministrazione, con un occhio di riguardo alle possibili collaborazioni tra startup e imprese consolidate.

13:30-14:30 Networking lunch

14:30-16:00 Tavolo di Lavoro “Transizione energetica e sviluppo sostenibile”

15 protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione che ruota attorno ai temi “Transizione energetica e sviluppo sostenibile” condividono esperienze in corso al fine di avviare nuove collaborazioni e partnership. Imprese consolidate e soggetti intermedi (incubatori, centri di

ricerca e istituzioni) presentano i loro progetti di innovazione in questi ambiti.

Segue un momento di networking tra i partecipanti.

16:00-17:00 Live Show “Sostenibilità e transizione energetica: l’unione fa la forza!”

Vieni a conoscere i protagonisti di processi innovativi basati sulla sostenibilità e la transizione energetica, con un occhio di riguardo alle possibili collaborazioni tra startup e imprese consolidate.

17:00-17:30 Aperitivo di networking e chiusura dei lavori.

L’evento è riservato esclusivamente agli operatori professionali.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.