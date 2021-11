ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 9 novembre, dal sindaco di Acquasanta Terme Sante Stangoni.

Un incontro importante e proficuo quello che si è tenuto oggi presso la struttura polifunzionale con il nuovo prefetto, Carlo De Rogatis, insieme ai sindaci di Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco e Roccafluvione.Tanti i temi trattati, tra cui la presenza più stabile di segretario comunale nei territori, il mantenimento di servizi essenziali quali uffici postali e bancari, nonché il miglioramento di tutti quelli che sono i servizi di telecomunicazione. Piena partecipazione da parte del prefetto per il supporto e il rilancio dei territori duramente colpiti dal sisma 2016. Un ringraziamento particolare come sindaco ospitante per la disponibilità dimostrata.

