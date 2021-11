ASCOLI PICENO – Conoscere un territorio partendo dai suoi vini e dagli altri prodotti tipici restando seduti al tavolo di alcuni dei migliori ristoranti della zona nel corso di serate che vedono inoltre esibirsi musicisti, attori, cantanti.

“Genius Loci – Storie di vino e di cultura”, uno dei progetti vincitori del bando “Marche: dalla vigna alla tavola” continua il suo percorso nella narrazione enologica dei vini marchigiani. Giovedì 11 novembre, la rassegna approderà ad Ascoli presso la Locanda Imperfetta. Come ormai da tradizione in queste varie tappe della rassegna che, a partire da agosto, traghetteranno il progetto a fine anno, i vini sono raccontati dai produttori stessi e dai sommelier dell’Ais Marche, guidati da Stefano Isidori, con la consulenza gastronomica dello chef Pierpaolo Piermarini. Per la data ascolana, un ospite speciale il conduttore Rai e attore televisivo Savino Zaba in uno spettacolo intitolato “Canto… anche se sono stonato” con il pianista Luigi De Martino.

I piatti proposti saranno accompagnati dai vini delle aziende agricole Podere Sabbioni, le Stroppigliose, Azienda Agricola Fiorano. Il menù: Vitello marinato in agrodolce a colori, gazpacho di pomodoro, fondo bruno e bagna verde; Parmigiano riserva liquido, uovo Bt, guanciale stagionato disidratato e tartufo nero dei Sibillini; Rosetta dorata al ragù bianco di vitello, besciamella leggera allo zafferano di Castelluccio e paglia di carciofo; Collare di maiale whisky e soia, spinacio appena scottato e patata di montagna Sibilla cotta senza acqua, Millefoglie, crema diplomatica e frutta caramellata I vini in degustazione: di Podere Sabbioni Ribona della famiglia Colli Maceratesi doc, di Le Stroppigliose Cavallo – Verdicchio di Matelica doc, di Azienda Agricola Fiorano Ser Balduzio – Igt Marche Rosso bio. Info 3299267595, Wzp: 3476761689.

