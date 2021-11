ASCOLI PICENO – Al via il primo dei due corsi per BLSD organizzati dal CSI comitato provinciale di Ascoli Piceno in collaborazione con la Croce rossa italiana di San Benedetto del Tronto in occasione della partenza del campionato di calcio 5 Open 2021/2022.

La sessione formativa si è aperta con iscritti provenienti dalle società sportive affiliate che hanno risposto ben volentieri all opportunità proposta dal comitato Provinciale CSI per essere in regola secondo quanto richiesto alle ASD.

Il corso BLSD ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco.

Inoltre, la figura del responsabile BLSD è indicata dal regolamento come obbligo di partecipazione alle squadre iscritte al campionato Csi ma l’attenzione alla sicurezza ed il senso di responsabilità di ognuno di noi, verso la salvaguardia della persona, trasforma un obbligo in una opportunità di servizio e di tutela dell’altro.

“Prendersi cura degli altri, è il primo passo verso una realtà più civile e inclusiva”

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.csi-ap.it

