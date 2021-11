ANCONA – “Puo’ capitare di scoprire di essere positivi pur essendo vaccinati. E chi ha avuto contatti stretti, pur essendo vaccinato, deve osservare i 7 giorni di isolamento. E’ tutto qua. Non è vero, invece, che sulla base dei parametri attuali le Marche possano essere collocate in zona gialla. Contatto con positivo vaccinato, la precauzione dei sette giorni è d’obbligo per tutti. Tuttavia si può continuare a lavorare in modalità telematiche”.

Così l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, sui Social il 16 novembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.