di Angelica Montozzi

ASCOLI PICENO – L’emozionante concerto del maestro Lorenzo Di Bella nella suggestiva Pinacoteca Civile di Ascoli Piceno, ha inaugurato il primo anno accademico della Frida Art Accademy, neonata Istituzione Culturale Ascolana che nel Polo Culturale Sant’Agostino apre i propri spazi a corsi di alta formazione artistica in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

L’applauditissimo Lorenzo Di Bella ha aperto il suo recital pianistico con J.S Bach ‘’Sheeps May Safely Grace’’ della Cantata BWV208 nella trascrizione per pianoforte di Albert Leveque. Proseguendo poi, con l’esecuzione dei brani dei fratelli F. Chopin, sei studi op. 10 e op. 25 e la Ballata n.1 in Sol minore op. 23. Il pianista Civitanovese, ha concluso il suo recital tra le ovazioni del numeroso pubblico presente con l’omaggio al 700’ anniversario dalla morte di Dante Alighieri con la celeberrima ‘’Dopo una lettura di Dante’’ – Fantasia quasi sonata di Franz Liszt, accompagnata da un intervento del Direttore della Pinacoteca Stefano Papetti.

Il Professor Stefano Papetti ha spiegato: ‘’Siamo in un anno in cui si è parlato molto di Dante in occasione dell’anniversario della sua morte e l’opera di Franz Liszt dedicata a Paolo e Francesca è una composizione che nasce dall’emozione provata dal compositore ungherese dopo aver ascoltato V Canto dell’Inferno. La Divina Commedia assume particolare interesse tra i compositori romantici ottocenteschi, nel secolo del melodramma per eccellenza, sono stati i suoi personaggi ad essere fonti di ispirazioni di opere, prima tra tutti la Francesca di Rimini protagonista dell’amore con Paolo’’.

L’appuntamento, nato come punto di congiunzione tra la chiusura delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del compositore di Potenza Picena Bruno Mugellini e l’avvio del primo anno accademico della Frida Art Academy di Ascoli Piceno, ha visto il gemellaggio culturale delle due città con l’importante presenza dei due primi cittadini: Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno) e Noemi Tartabini (Sindaco di Potenza Picena).

Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli, ha dichiarato: ‘’Ringrazio il maestro Lorenzo Di Bella per averci offerto questo meraviglioso concerto organizzato in collaborazione con il Comune di Potenza Picena e il Mugellini Festival, ringrazio Zeno Rossi per l’impegno profuso nella Frida Art Academy che offrirà nel nostro territorio percorsi formativi di alta profilatura. Siamo candidati a Capitale Italiana della Cultura 2024 e intendiamo promuovere nel mondo la nostra storia e la nostra arte con le più innovative tecnologie digitali’’.

Ad aprire l’avvio dell’attività della Frida Art Academy il saluto del Fondatore e Rettore Zeno Rossi: ‘’La Frida Art Academy offrirà ad Ascoli un corso di alta formazione artistica in scenografia ed arte cinematografica diretto da Benito Leonori in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Macerata, dal 2022 partiranno anche i corsi di pittura, fotografia ed arti visive e performative. Ringrazio Mauro Mazzieri e Lorenzo Di Bella che ci hanno permesso di inaugurare l’anno con un concerto di questa grande levatura’’.

