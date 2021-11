di Angelica Montozzi

ASCOLI PICENO – Musica, emozioni, sorrisi, sono stati di nuovo i protagonisti al Teatro Ventidio Basso di Ascoli il 4 settembre 2021. La finale della seconda edizione del festival canoro per bambini, ragazzi, autori, “Note in radio”, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, dal Comune di Roccafluvione, e reso possibile grazie all’intervento della fondazione Carisap ha ottenuto uno straordinario successo.

Molti i commenti entusiastici che sono arrivati da tutta Italia: ‘’Un Festival organizzato in maniera eccellente, canzoni ed interpreti di altissimo livello, il Teatro Ventidio Basso poi è di una bellezza indiscutibile’’.

‘’Musica, canto, interpretazione, poesia, passione, simpatia, amicizia… sono tutti aspetti che sono emersi in questo Festival, frutto dell’enorme dedizione dei suoi organizzatori e che sono arrivati nel cuore di tutti i bambini e ragazzi concorrenti’’.

‘’Un’esperienza che rimarrà indelebile nel nostro cuore. L’augurio più grande è che questo festival possa crescere sempre di più e che possa ricevere ancora più meriti di quelli ricevuti fin ora, perché se lo merita!’’

‘’Complimenti a tutti per l’impegno, l’organizzazione, la gentilezza e soprattutto per aver trasmesso dei messaggi di speranza, amore e soprattutto di ripresa a tutti noi. Serata magica, grazie agli organizzatori di note in radio’’.

Il trio di presentatori: Samantha Olivieri (Ascoli Piceno), Riccardo Losero (Bologna), Valerio Sansone (Roma), insieme alla mascotte Miss Croma (voce/Maria Rosaria Olori-movimento/Anna Maria Castelli), ha funzionato alla perfezione e nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia, il tutto si è svolto in un’atmosfera divertente e leggera. L’associazione Nir Aps ha devoluto il ricavato del festival (1400 euro) all’Associazione onlus di clown di corsia ‘’Il sole di Giorgia’’. Inoltre, si sta preparando per il tour del festival, con l’obiettivo di toccare tutte le regioni dei bambini e ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione.

Di seguito i vincitori per categoria del festival note in radio 2021

Categoria bambini

Premio miglior testo a ‘’Il carnevale degli animali’’ (di Roberto Pigro);

Premio miglior musica a ‘’Nel canto della luna’’ (di Ilenia Navarra);

Premio miglior interpretazione a Diletta Genovese, interprete di ‘’Margherita’’;

Premio miglior presenza scenica a Nausica Speranzini, interprete di ‘’Pidocchio’’ con Pierlorenzo Patti;

menzione speciale a Angelica Zina Cottone e Matilda Gusmano, interpreti di ‘’Il carnevale degli animali’’

Premio note in radio primo posto categoria bambini a ‘’Cipolla swing’’ (di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer) e all’interpete Angelica Gonzales Paz.

Categoria ragazzi

Premio miglior testo a ‘’Tempi belli’’ (di Alessandro Cravazza, Eliana Massessi e Sergio Ruffo);

Premio miglior musica a ‘’Magico il mare diventa’’ (di Roberto Pigro);

Premio miglior interpretazione a Zac Efren Bunnao Domingo, interprete di ‘’Il cuore di tutti noi’’;

Premio miglior presenza scenica a Veronica Gabrielli, interprete di ‘’Tempi belli’’;

Premio note in radio primo posto categoria ragazzi a ‘’Il cuore di tutti noi’’ (di Massimo Roversi e Alberto Flavio Fulgoni), e all’interprete Zac Efren Bunnao Domingo.

Premio social:

‘’Nel canto della luna’’ (di Ilenia Navarra), cantata da Giulia Rizzo.

