Le info per i cittadini

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota diffusa dall’Arengo nei giorni scorsi.

In Giunta abbiamo approvato oggi un accordo storico, che rivoluzionerà la sosta nella nostra città di Ascoli.

Sosta su strisce blu a un euro all’ora per le prime due ore;

Confermato il permesso per residenti del centro storico a 25 euro l’anno, ma possibilità di fruire di un permesso speciale a 75 euro per sostare nei parcheggi blu misti a tutte le ore e nei parcheggi blu esclusivi dalle ore 18 alle ore 9;

Abbonamento a 5 euro al mese nel parcheggio di Torricella per residenti del centro storico (possibilità di sosta dal lunedì al venerdì ore 18-9 e H24 il sabato e la domenica);

Abbonamento a 35 euro al mese (H24) o 30 euro al mese (ore 6-22) riservato ai titolari di attività commerciali in centro storico o ai dipendenti delle stesse (dietro attestazione del datore di lavoro);

Permesso a 25 euro l’anno per i residenti a Campo Parignano per sostare in tutti gli stalli blu del quartiere;

Opportunità di riscatto dei parcheggi per il Comune a partire dal 2024;

Chiusura del debito pregresso con la Saba;

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.