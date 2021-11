L’iniziativa è in programma a partire da giovedì 25 novembre dalle ore 18,30 alle ore 20 presso la palestra Danzarte a Pagliare e sarà replicata nei giorni 2, 9, 23 e 30 dicembre

SPINETOLI –Dalla collaborazione tra Us Acli provinciale Aps, Asd Sen Dao e Danzarte scaturisce un corso gratuito di Taijiquan – Qigong che si svolgerà a partire da giovedì 25 novembre.

L’iniziativa è in programma dalle ore 18,30 alle ore 20 presso la palestra Danzarte in via 8 Marzo 18 a Pagliare e sarà replicata nei giorni 2, 9, 23 e 30 dicembre.

“Si tratta – spiega il maestro Raffaele Tassone che guida il corso – di una serie di movimenti per riprendere il dialogo con il proprio corpo, nei principi naturali di espansione/concentrazione, lentezza, continuità, armonia e fluidità utili in ogni contesto artistico e nella quotidianità. Salute e benessere sono il risultato della pratica giornaliera”.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma occorre prenotare al numero 3442229927, è obbligatorio essere in possesso del green pass.

“Studio, insegno e pratico – dice il maestro Tassone – Taiji e Qi Gong da circa 35 anni. Il mio lavoro ha radici nella medicina tradizionale cinese. Mi occupo di salute e di chi ha deciso di prendersi cura del proprio corpo in maniera autentica. Ogni volta che l’energia si blocca in un punto del corpo, si genera il problema. Con il Taijiquan – Qi gong, che si esegue in una sequenza di movimenti lenti, è possibile aiutare il corpo a sciogliere i punti dove l’energia fatica a passare. Ovviamente occorre un impegno di pratica costante”.

