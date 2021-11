0oijOre 14 stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro Pordenone e Ascoli si sfidano nella 13esima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Picchio a quota 18 punti in classifica con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte contro i Ramarri in fondo alla classifica a 3 punti frutto di tre pareggi.

FORMAZIONI UFFICIALI

PORDENONE (4-3-3): Perisan; Valietti, Sabbione (9′ Barison), Camporese, Falasco; Magnino, Pasa, Zammarini; Cambiaghi, Pellegrini, Folorunsho. A disposizione: Bindi, Fasalino, Bassoli, Perri, Stefani, Onisa, Petriccione, Pinato, Ciciretti, Tsadjout, Sylla. Allenatore: Tedino

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Buchel, Maistro; Sabiri; Iliev, Dionisi. A disposizione: Guarna, Bolletta, Baschirotto, Tavcar, Quaranta, Felicioli, Collocolo, Caligara, Eramo, De Paoli, Bidaoui, Petrelli. Allenatore: Sottil

ARBITRO: Alberto Santoro della sezione di Messina

Assistenti sono Christian Rossi della sezione di La Spezia e Fabio Schirru di quella di Nichelino. Quarto Ufficiale Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, VAR Luca Massimi di Termoli, AVAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

RETI:

AMMONIZIONI:-

NOTE: nebbia sul terreno di gioco

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

30′ gran pallone in prodondità di Maistro in area per Sabiri che calcia in diagonale dalla destra risponde bene i30′ n tuffo a deviare iPerisan

22′ grande azione del Pordenone in contropiede e chanche sprecata per il troppo altruismo di Magnino che davanti a Leali cerca ancora un passaggio al centro e si fa recuperare da Avlonitis in arra che mette in corner

16′ corner per l’Ascoli palla in mezzo mandata fuori da Zammarini, tiro di D’Orazio e Barison devia di nuovo in corner

9′ Barison subentra al posto di Sabbione infortunato

6′ Pasa ferma Saric al limite con una gomitata al collo, rimane a terra il bianconero che ha problemi a respirare, fermo anche Sabbione che ha sentito tirare al polpaccio e chiede i soccorsi ed il cambio

5′ Pordenone pericoloso con una bella imbucata di Pasa per Folorunsho che si trova in area davanti a Leali bravissimo ad uscire e chiudere l’attaccante



0- inizio del match



