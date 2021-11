ASCOLI PICENO – La Sassa Motor & sport, nasce dall’esperienza di Sassa roll-bar, storica azienda ascolana che progetta e realizza gabbie di sicurezza per auto da competizione, da anni nel settore del motorsport ha deciso di investire nei servizi con la creazione di un’azienda dedita solo al mondo dello sport, eventi, marketing sportivo, vendita accessori e consulenze.

Dopo il successo del Torneo di calcio a 5 femminile realizzato a San Benedetto nell’estate 2021, la Sassa motor&sport ha deciso di realizzare un TORNEO DI CALCIO A 5 MISTO ( aperto ad uomini e donne) nel periodo delle feste natalizie. Il torneo si svolgerà al Palazzetto Comunale di Monterocco di Ascoli Piceno nei giorni 27-28-29 dicembre e prevede la fase a gironi e gli scontri diretti per la fase eliminatoria.

“Abbiamo pensato di realizzarlo in queste date perchè i campionati si fermano e per dare la possibilità a tutti, uomini e donne, tesserati e non di poter mettersi le scarpette e scendere in campo – dichiara il direttore Gianluca Corradetti – siamo sostentitori dello sport per tutti e per questo motivo collaboreremo con la UISP di Ascoli Piceno che come noi ha lo stessa vision, con la speranza che sia solo il primo di una lunga serie, media partner dell’evento per la copertura giornalistica sarà Piceno Oggi che ringraziamo fortemente! Al torneo sarà presente anche uno stand di birre artigianali brandizzate Leoni Garage, supportiamo le imprese locali che vogliono diventare nostri partner.”

“Prossimi eventi? Colgo l’occasione per rendere noto anche che il 6 dicembre abbiamo in programma come partner territoriali di King Sport, e insieme alla Sambenedettese calcio femminile, un evento solo e-sports di FIFA22 che si terra nel negozio di Porto d’Ascoli aperto a tutti con iscrizioni gratuite, targato col brand internazionale “Women in games”.

PICENO XMAS CUP INFO E REGOLAMENTO

Iscrizioni alla Piceno Xmas Cup, torneo di calcio a 5 misto, organizzato dalla Sassa Motor & Sport in collaborazione con UISP: INFO, REGOLAMENTO E ISCRIZIONI iscrizioni aperte fino al 15 dicembre

Per info e iscrizioni: info@sassamotorsport.com , sassamotorsport@gmail.com oppure 329 106 8230 (Chiara) – 328 365 6080 (Adelaide) -351 751 4219 (Gianluca)

FORMAT. Il torneo prevede un massimo 12 squadre iscritte e un minimo di 6 e il torneo si svolge in collaborazione con la UISP, per iscriversi

Costo iscrizione 250,00 euro (assicurazione compresa nella quota di iscrizione, tutti i partecipanti verranno assicurati tramite la sottoscrizione individuale di tesseramento UISP, che avverrà al momento del pagamento dell’iscrizione al torneo tessera valida per l’evento). Premiate le prime tre squadre qualificate, previsti premi anche per il miglior portiere e per il capocannoniere.

Le partite saranno arbitrate con il regolamento ufficiale del calcio a 5 da arbitri UISP. Non ci sono limiti di età dai 14 anni in su e ogni squadra potrà essere formata da un massimo di 12 giocatori (uomini e donne). Il Torneo avrà inizio il 27 dicembre e si svolgerà dalle 19 alle 22.

MODULO ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

Media partner dell’evento Piceno Oggi e Riviera Oggi

