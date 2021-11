ROMA – Il Governo ha approvato il Decreto Legge “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che introduce il “Super Green Pass”.

L’obiettivo del Governo è quello di frenare i contagi e limitare le chiusure. Le attività ricreative, quali ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, palestre, saranno accessibili, anche in zona bianca, solo a chi è in possesso del super green pass, ovvero a chi è vaccinato o guarito.

Nelle schede Ali le anticipazioni delle principali misure: Decreto-Super-Green-Pass_Schede-ALI (1)

