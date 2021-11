UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, composta da Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto Offida e Spinetoli, insieme al Comune di Appignano del Tronto ha deciso di dotarsi di un regolamento e un piano comunale per l’installazione di impianti di telecomunicazione (antenne). Il 13 dicembre, alle ore 18, si terrà un tavolo tecnico online a cui sono invitati operatori della Telefonia mobile e le Tower Company e tutti gli altri professionisti del settore.

Gli operatori telefonici per partecipare dovranno comunicare: tutte le informazioni sulle stazioni radio base e/o ripetitori di propria competenza, insistenti sui territori comunali; i piani di sviluppo in materia di Tlc mobile, almeno per il periodo 2021-2023; ogni altro documento utile per la stesura del regolamento e del piano antenne; la mappatura dell’infrastruttura Tlc mobile nel comune.

Il tutto dovrà essere inviato via pec – entro e non oltre il 10 dicembre, all’indirizzo protocollo@pec.unionecomunitronto.it

Le imprese e i professionisti delle reti mobili che vorranno partecipare al tavolo del 13 dicembre, dovranno far pervenire, sempre entro il 10 dicembre: la domanda di partecipazione per la definizione delle aree deputate ad accogliere le stazioni radio-base; eventuali osservazioni; programmi di sviluppo, dossier e proposte.

In caso di mancato riscontro, l’Unione prenderà atto del presunto disinteresse verso la partecipazione al processo partecipato e si procederà comunque alla stesura e approvazione degli atti amministrativi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.