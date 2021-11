ASCOLI PICENO – Dai cittadini e residenti nella zona Brecciarolo ci arrivano le ennesime comunicazioni di preoccupazione circa il letto del torrente Bretta che da Poggio di Bretta arriva a Brecciarolo.

Il Ponte che collega le due zone tra la Chiesa e l’altra parte del quartiere è orami da più di un anno recintato per precauzione ma le incessanti piogge delle scorse settimane hanno ulteriormente peggiorato la situazione. I cittadini chiedono quindi all’amministrazione comunale di potersi occupare della zona in questione per cercare di risolvere o migliorare la situazione esistente.

La situazione è molto pericolosa e grave anche perchè non ci sono balaustre a protezione della parte laterale del fosso e nel fiume sono caduti anche i pali, molte persone attraversano l’area per percorrere la pista ciclopedonale che in alcuni tratti non è manutentata con pericoli per i passanti. (altro argomento di cui ci siamo occupati in articoli precedenti).

Appello dunque al sindaco e all’amministrazione comunale.

FOTO GALLERY

foto del 24 novembre 2021

