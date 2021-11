ASCOLI PICENO – “L’Amministrazione Comunale informa che, nel pomeriggio dello scorso martedì, si è svolta la prima riunione del Comitato “Ascoli 2024”, costituitosi in occasione della candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024. All’incontro hanno partecipato tutti i componenti del comitato: oltre all’Amministrazione Comunale, sono presenti come soci fondatori Assistenza 2000, Bim Tronto, Ciip, Fainplast, Fondazione Carisap, Genera, Magazzini Gabrielli e Start. Nel corso della riunione, il sindaco Marco Fioravanti, massimo rappresentante del Comune di Ascoli Piceno, è stato eletto presidente del Comitato, mentre il ruolo del vicepresidente sarà ricoperto da Angelo Galeati della Fondazione Carisap. A Enrico Diomedi, della Start, è stata assegnata la delega per la gestione finanziaria, mentre Bruno Bucciarelli di Genera avrà la delega per la gestione dei rapporti di sponsorizzazione pubblico-privato e con i soci ordinari e sostenitori”.

Così dal Comune di Ascoli Piceno in una nota diffusa il 25 novembre.

