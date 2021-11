ASCOLI PICENO -Prima neve anche ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Imbiancato il paese, mentre la neve non ha ‘attaccato’ lungo la Salaria. Non ci sono quindi problemi alla circolazione.

Le nevicate più consistenti nella zona di Foce di Montemonaco.

