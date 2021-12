ASCOLI PICENO – Domenica 5 dicembre, alle ore 16, nella sala delle conferenze della fortezza Malatesta di Ascoli Piceno, location magica, ricca di suggestioni legate alla sua avventurosa storia passata, è in programma un nuovo appuntamento organizzato da “Alchimie d’Arte” con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno: la presentazione del libro di Alessandra Prosperi dal titolo “Inevitabilmente”, edito da Book Sprint. Dialogheranno con l’autrice Enrica Consorti, curatrice artistica di “Alchimie d’Arte”, e il Presidente di “Alchimie d’Arte”, Domenico Parlamenti. La voce recitante sarà di Danilo Amici.

Alessandra Prosperi è ascolana, è sposata e ha due figli. Dopo la crisi dell’azienda dove lavorava, ha ritrovato il tempo per dedicarsi finalmente alla scrittura. In questo suo primo libro ha provato a mettersi dall’altra parte della barricata, descrivendo la storia di una crisi finanziaria vista dalla parte della protagonista imprenditrice, che cerca in tutti i modi di trovare un finanziamento per salvare l’azienda di famiglia, nonostante il destino sia in agguato…

L’ ingresso è libero con prenotazione e Green pass.

Per informazioni: tel. 328 5546583

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.