OFFIDA – In occasione della tre giorni dedicati al Merletto di Offida, che si terrà dal 3 al 5 dicembre, sabato 4 arriverà nella Città del Sorriso un gruppo di agenzie di viaggio – associate al Maavi (Movimento Autonomo delle Agenzie di Viaggio Italiane) nato durante l’emergenza Covid – provenienti dall’Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria e Basilicata.

Coglieranno l’occasione per visitare il borgo, ascoltare il racconto sull’antica arte del tombolo di Offida e vedere con i propri occhi la grande maestria che occorre per realizzare dei pezzi unici e preziosi. Si intratterranno poi con le degustazioni di vini a cura dei sommelier presenti all’Enoteca regionale. La giornata si concluderà con una cena tipica in un ristorante offidano.

Quella di sabato sarà un’occasione per far conoscere alle agenzie di viaggio quella tipica atmosfera offidana caratterizzata da una calorosa accoglienza, che potranno poi presentare ai propri clienti.

Il gruppo di agenzie parteciperà anche una convention dove si parlerà del lavoro effettuato nonostante la pandemia e dei progetti per il futuro e verrà presentato loro “Faro Team Italia” un progetto del Maavi che riguarda proprio il turismo in Italia.

