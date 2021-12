ASCOLI PICENO – Su indicazione del Direttore di Area Vasta, ecco le precisazioni, sottoscritte dal Direttore di Uoc Neurologia, dottoressa Cristina Paci, circa l’articolo in oggetto pubblicato il primo dicembre tramite nota stampa diffuso e giunto in redazione dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp

In merito al comunicato datato primo dicembre a firma delle sigle sindacali Fp Cgil , Cisl Fp e Uil Fp , in qualità di Direttore di Uoc neurologia-stroke unit dell’area vasta 5, ricorre l’obbligo di fare alcune precisazioni. Ciò al fine di difendere il buon nome della Uoc di cui sono Direttore.

Quanto riportato nel predetto comunicato sulla Neurologia del Mazzoni di Ascoli Piceno totalmente privo di qualsiasi fondamento poiché è sempre presente un neurologo anche in caso di assenza del neurologo assegnato totalmente al Mazzoni di Ascoli Piceno. La libera professione è presente in entrambi gli stabilimenti ospedalieri su libera scelta del cittadino. Si precisa altresi che sono attivi sia ad Ascoli Piceno che a San Benedetto del Tronto gli ambulatori neurologici divisionali e quelli dedicati alle demenze, sclerosi multipla , cefalee, Parkinson, malattie neuromuscolari, elettromiografia, elettroencefalogramma per adulti e neonati, potenziali evocati.

Per gli evidenti aspetti di tipo diffamatorio riportati nel suddetto comunicato mi riservo comunque di sporgere formale querela a tutela di tutto il personale della Uoc di Neurologia -stroke unit che , quotidianamente , svolge il proprio lavoro con dedizione , passione e profondo senso di altruismo.

