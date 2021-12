OFFIDA – Festività imminenti.

Presentato il cartellone natalizio di Offida. Dal 3 dicembre al 30 gennaio, tanti appuntamenti culturali, turistici e sportivi. Le luminarie e l’albero in Piazza del Popolo, come da tradizione, verranno accesi il giorno dell’Immacolata.

“Il nostro è cartellone di comunità – commenta l’Assessore Cristina Capriotti – con eventi e progettualità che coinvolgono tutte le realtà locali che per noi sono fondamentali. RegaliamoCi Offida è uno di questi: grazie al contributo del Comune di 50 mila euro, le attività del territorio, dall’11 dicembre potranno applicare ai propri clienti uno sconto del 25%. Una misura che invoglia a scegliere Offida per acquistare i propri regali di Natale”.

Si comincia il 3 dicembre con “Il Merletto di Offida: una bellezza senza tempo”, l’iniziativa – finanziata dalla Regione Marche e realizzata grazie al contributo delle cooperative Opera e Oikos – che, a partire dalla mostra mercato, evidenzierà tutte sfaccettature per l’antico artigianato e asseconderà i gusti di tutta la famiglia, con performance, intrattenimento musicale, visite guidate all’interno delle botteghe artigianali e lo spettacolo teatrale di sabato 4 dicembre.

“La valenza produttiva del merletto – precisa il Sindaco Luigi Massa – coinvolge associazioni, attività commerciali, cooperative offidane e caratterizza un approccio di collettività volto alla collaborazione. Il programma tocca vari interessi, anche la gastronomia.”.

Il 16,18, 21, 22 e 29 dicembre e il 2 e 3 gennaio ci sarà “Giochiamo Insieme”: tornei gratuiti di briscola e tombolate che si svolgeranno nei vari circoli di quartiere e in cui i vincitori riceveranno in regalo dei buoni spesa.

Non mancheranno le camminate sportive e culturali in collaborazione con l’Acli: 12 dicembre chiese e tesori; il 26 dicembre camminata naturalistica per il Sentiero della Sanità). Dal 27 al 29 dicembre ci sarà l’International Volley Cup: un torneo che oltre alla pallavolo rappresenta un momento di socializzazione tra atlete e di promozione turistica.

Il 20 dicembre, al Serpente Aureo sarà celebrato l’anniversario del 190° anno in cui Offida è stata elevata a città: un incontro dedicato ai ragazzi, a cura di Fabio Mercelli e Giampaolo Castelli, più sarà previsto un annullo filatelico commemorativo.

Per quanto riguarda gli appuntamenti con la Cultura: il 7 dicembre Umberto Galimberti presenterà il suo libro al Serpente Aureo. Sempre a teatro: lo Spettacolo di danza “CaLEIdoscopio-la danza racconta la donna” a cura dell’Associazione Koreutica ASD (8 dicembre); andrà in scena lo spettacolo per bambini “Il Gatto con gli stivali” di Stefano Capovilla, della Compagnia Teatrale La bottega del Teatro A.P.S (12 dicembre); si terrà il Sieber Xmas Show a cura dell’Istituzione musicale Sieber (18 dicembre); il 22 dicembre non poteva mancare il concerto gratuito di gospel con gli “Orlando Gospel Singers”, il cui leader musicale, il pastore Jp Polk, ha esperienza in ambito nazionale e internazionale; il 30 dicembre il Concerto de I Soci, band offidana; lo spettacolo

“E Fuori Nevica” di Vincenzo Salemme a cura della compagnia Ci Credo Soc. Coop. Sociale Onlus (8 gennaio); lo spettacolo “Rengrazziènno Ddio!” di Fabio Macedoni, a cura dell’A.P.S. Comp. Teatrale Fabiano Valenti (16 gennaio); “Il Libertino” di Eric Emmanuel Schmitt, traduzione Sergio Fantoni, del Nuovo Teatro Piceno (30 gennaio).

E ancora, il 17 dicembre all’Enoteca regionale si terrà l’incontro con PsycOphis, “Metti un like – Adolescenti nel mondo virtuale”, mentre il 4 gennaio si terrà la Tombola Intergenerazionale a cura della Fondazione LavoroPerLaPersona.

“Presentiamo un ricco cartellone anche quest’anno – conclude Massa – e per questo devo ringraziare le associazioni. La misura RelaliamoCi Offida contiamo che darà riscontri di peso. Tante le iniziative previste per Natale e per per tutti i gusti. Mi piace ricordare, tra queste, anche il tradizionale Concerto di Natale del 25 dicembre, al Serpente Aureo. Auspico un sereno Natale che renda protagonista Offida, ma nel rispetto delle disposizioni Covid”.

