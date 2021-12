ASCOLI PICENO – Serata di grande boxe professionista quella prevista per venerdì 10 dicembre ad Ascoli Piceno. Il pugile sambenedettese Jonny Cocci , categoria dei supermedi, incrocerà i guantoni con il pugliese Francesco Castellano , sul ring allestito per l’occasione, presso il palazzetto dello sport di Monterocco , località sita nei pressi di Ascoli Piceno.

Jonny Cocci, atleta e tecnico responsabile della società sanbenedettese Accademia Pugilistica 1923, fa sapere che è ormai i tempi sono maturi per lanciare in un prossimo futuro, la sfida al titolo nazionale dei supermedi. Tale obbiettivo fa acquisire ancora più importanza al match di venerdì sera che vede come avversario un fighter di tutto rispetto.