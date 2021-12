Sono stati consegnati un totale di 482 buoni, di 25 euro ciascuno e per un totale di 12.050 euro. Le domande ammesse per lo sconto Tari sono state 41: 14 rimborsate al 100%; 17 al 80%; 10 al 50%. Per un totale di 7.172,10 euro

OFFIDA – L’Amministrazione offidana rende noto il risultato delle misure stanziate a novembre per buoni spesa e lo sconto sulla Tari.

Le famiglie a beneficiare dei buoni spesa sono stati 42. Sono stati consegnati un totale di 482 buoni, di 25 euro ciascuno e per un totale di 12.050 euro.

Le domande ammesse per lo sconto Tari sono state 41: 14 rimborsate al 100%; 17 al 80%; 10 al 50%. Per un totale di 7.172,10 euro.

“L’Amministrazione comunale non lascia indietro nessuno – commenta Isabella Bosano – Questa è l’ennesima misura messa in atto per aiutare le famiglie in condizione di disagio economico e sociale, a seguito dell’emergenza sanitaria. Anche questa volta, ci siamo siamo mossi velocemente per dare seguito all’iniziativa, realizzata grazie a fondi statali”.

