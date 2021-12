OFFIDA – Dall’11 dicembre torna “RegaliamoCi Offida”. La misura, pensata dall’Amministrazione comunale per sostenere le attività commerciali che permetterà a queste ultime di praticare uno sconto del 25%.

Una grande occasione per coloro che vogliono fare acquisti a Offida (residenti e non) grazie allo stanziamento di 50 mila euro di fondi comunali per rimborsare lo sconto applicato.



L’iniziativa sarà valida fino all’esaurimento delle risorse e comunque entro il 31 dicembre e avverrà nelle seguenti modalità: con un acquisto minimo di 20 euro, il cliente potrà beneficiare di uno sconto del 25% fino a un risparmio di massimo 100 euro di sconto per singolo acquisto.

