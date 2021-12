Cittadella–Ascoli, match valido per la 17^ giornata di Serie B, sabato 11 dicembre ore 14 stadio “Tombolato” di Cittadella.

Formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (63′ Cassandro), Frare, Adorni, Benedetti; Vita (63′ Mazzocco), Pavan (83′ Danzi), Branca; Antonucci (74′ D’Urso); Baldini, Beretta (74′ Cuppone). A disposizione: Maniero, Manfrin, Donnarumma, Perticone, Mastrantonio, Tavernelli. All.: Gorini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (46′ Felicioli); Saric (71′ Collocolo), Buchel (71′ Eramo), Maistro (59′ Iliev); Sabiri; Bidaoui (77′ De Paoli), Dionisi. A disposizione: Bolletta, Raffaelli, Tavcar, Quaranta. All.: Sottil

Arbitro: Colombo (Como). Assistenti: Macaddino (Pesaro) e Ceccon (Lovere). IV Ufficiale: Ancora (Roma1). Var: Maggioni (Lecco) e Rossi (Novara)

RETI: 33 Baldini (R), 50′ Baldini (R)

AMMONIZIONI: 35′ Mattioli, 43′ D’Orazio, 71′ Pavan, 80′ Cuppone

ESPULSIONI:

NOTE: 1429 spettatori di cui 138 tifosi ascolani. Recupero: 3′ p.t., 4′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90’+4′ Triplice fischio dell’arbitro, il Cittadella batte l’Ascoli 2-0

90’+2′ Cross di Felicioli dalla sinistra sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kastrati blocca il pallone in uscita alta

90′ Concessi 4 minuti di recuoero

89′ Cittadella vicino al terzo gol: Cuppone in contropiede si trova a tu per tu con Leali, il portiere devia sulla traversa il tiro dell’attaccante

87′ Lungo lancio di Sabiri per De Paoli, Kastrati esce dalla sua area e lo anticipa

85′ Corner per il Cittadella: Iliev di testa anticipa tutti e allontana

82′ Pavan rimane a terra per un problema muscolare, intervengono i sanitari

80′ Mazzocco va al tiro dal limite, la debole conclusione è intercettata da Baschirotto

77′ Cassandro si incunea sulla destra saltando Felicioli, il suo passaggio è respinto da Avlonitis

73′ Traversone di Felicioli dalla sinistra, Adorni intercetta e respinge

71′ Doppio cambio l’Ascoli: entrano Collocolo ed Eramo per Buchel e Saric

67′ Benedetti tenta l’affondo sulla sinistra, Sari c copre e mette in angolo

64′ Mazzocco serve Baldini sulla destra, palla però troppo lunga

61′ Ripartenza veloce dell’Ascoli, Iliev di tacco serve Dionisi che lancia veloce Bidaoui in campo aperto: Frare in scivolata lo anticipa

58′ Scambio tra Beretta e Branca sull’out di sinistra, Baschirotto intercetta

55′ Baldini va al tiro dentro l’area bianconera, pallone non distante dall’incrocio dei pali

54′ Dionisi riceve palla in area avversaria, si gira e scocca la conclusione: la palla sfiora il palo

51′ Beretta si libera al tiro da fuori area, palla a lato

50′ Raddoppio del Cittadella: Baldini batte nuovamente Leali dal dischetto

48′ Ancora rigore per il Cittadella: Avlonitis stende Vita in area ascolana, l’arbitro non ha dubbi

48′ L’Ascoli prova ad attaccare sulla sinistra ma la difesa granata respinge l’assalto

46′ Inizia la ripresa con un cambio per l’Ascoli: Felicioli prende il posto di D’Orazio

SECONDO TEMPO

45’+3′ Finisce la prima frazione gioco

45’+3′ Beretta si trova un ottimo pallone a centro area, l’attaccante calcia alto

45′ Saranno 3 i minuti di recupero

43′ Ci prova Sabiri con un rasoterra da fuori area, palla di poco a lato

42′ Dionisi calcia dal limite: Mattioli respinge, i bianconeri reclamano un tocco di mano

41′ Lancio lungo di Baschirotto a cercare Dionisi, Kastrati lo anticipa e recupera la sfera

38′ Cross di Benedetti dalla sinistra, Leali blocca a terra

35′ Mattioli mette giù Maistro a metà campo e viene ammonito

33′ Cittadella in vantaggio: Baldini dal dischetto spiazza Leali

32′ L’arbitro va a rivedere l’episodio al monitor e concede il rigore

30′ Beretta finisce a terra in area ascolana dopo uno scontro con D’Orazio, Ancora lascia proseguire ma è in corso il check del Var

29′ Angolo per il Cittadella: Adorni da ottima posizione per poco non arriva sul pallone calciato da Baldini

26′ Traversone di Baldini, Leali anticipa tutti e blocca il pallone

23′ Ancora Baschirotto dall’out di destra, Vita di testa anticipa Bidaoui a centro area

21′ Baschirotto, servito perfettamente dal lato opposto da Maistro, la mette in area: la difesa granata respinge

18′ Antonucci si libera sulla destra e crossa, Buchel chiude in corner

16′ Vita cerca Beretta dalla trequarti, Avlonitis lo anticipa e riconquista palla

13′ Bidaoui prova ad andarsene a metà campo ma viene atterrato, punizione per l’Ascoli

11′ Ci prova Beretta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il suo tocco leggero è facile preda di Leali

9′ Antonucci prova il filtrante per Baldni, palla troppo lunga

7′ Avlonitis rimane a terra dopo una pallonata subita nell’addome, intervengono i sanitari

5′ Sul corner Frare si trova il pallone tra i piedi a pochi metri dalla porta, Baschirotto respinge con il corpo sulla linea

4′ Il Cittadella attacca sulla destra, Vita crossa in area dopo uno scambio con Baldini: Antonucci è chiuso dalla difesa bianconera prima di poter tirare

1′ Ascoli subito pericoloso con Dionisi che approfitta di un rimpallo e calcia, Frare devia in angolo

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni bianchi, Cittadella in divisa granata

PRIMO TEMPO

