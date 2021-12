Grande successo e partecipazione al Santuario del Beato Bernardo per “A Christmas Story”, il primo dei tre concerti natalizi del neonato Coro Giovanile Piceno, fondato e diretto da Claudio Bellumore. Di seguito un video dell’esibizione

ASCOLI PICENO – Grande successo e affluenza di pubblico domenica 12 dicembre per il primo dei tre concerti del Coro Giovanile Piceno, che si è svolto presso il Santuario del Beato Bernardo di Offida.

Il coro, fondato ad Ascoli Piceno lo scorso settembre da Claudio Bellumore, che lo dirige, è attualmente composto da dodici elementi e ha debuttato a Offida con un vasto e variegato repertorio natalizio dal titolo “A Christmas Story” , attraverso il quale ha raccontato in musica la storia della nascita di Gesù di Nazareth. Dai canti gregoriani a quelli contemporanei, passando per la musica tradizionale, il concerto ha spaziato in varie epoche e stili musicali, regalando al pubblico un caleidoscopio di emozioni.

“Sono molto contento di questo nostro primo concerto, sia per l’esecuzione musicale che per la risposta del pubblico di Offida – ha dichiarato soddisfatto il direttore, Claudio Bellumore – La chiesa era piena e le persone hanno partecipato accogliendo il nostro messaggio artistico ed emozionale. Ringrazio padre Giacomo Rotunno e tutti i coristi, rinnovando l’invito a unirsi al nostro coro”.

Ricordiamo, quindi, i prossimi due concerti in programma del coro Giovanile Piceno: sabato 18 dicembre, alle ore 18, presso il loggiato del municipio di Appignano (MC) e domenica 19 dicembre, alle ore 20,45, presso la chiesa di San Serafino da Montegranaro di Ascoli Piceno.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.