FOLIGNANO – Emergenza Covid e sostegno alle famiglie: arrivano i buoni spesa dell’amministrazione comunale di Folignano. Lunedì 13 dicembre è stato varato l’avviso pubblico per la concessione di buoni spesa per acquisti di generi alimentari e di prima necessità. L’amministrazione ha voluto fornire, ancora una volta, un segnale concreto di aiuto e vicinanza alle persone e alle famiglie che, al momento, risultano più vulnerabili sotto il profilo delle conseguenze economiche e sociali correlate al persistere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“L’iniziativa di oggi è soltanto la prima di un più ampio pacchetto di misure di sostegno economico che l’amministrazione licenzierà nei prossimi giorni, così da consentire alle persone ed alle famiglie in difficoltà di affrontare in modo più sereno un nuovo anno che sarà probabilmente caratterizzato da un ulteriore aumento generale delle tariffe dei servizi e dei prezzi di molti beni di consumo di prima necessità” spiega Costantino Nepi, assessore alle politiche sociali.

Le domande per ottenere l’erogazione dei buoni spesa, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste, potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2021. I buoni spesa che saranno erogati agli aventi diritto non saranno cedibili e potranno essere utilizzati, entro e non oltre il 28 febbraio 2022, esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati ubicati sul territorio comunale.

L’avviso pubblico ed il modulo di domanda relativi all’erogazione dei buoni spesa sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Folignano.

