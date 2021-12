ASCOLI PICENO- Domenica 12 dicembre è stata inaugurata la nuova sede della cooperativa sociale “Il Melograno”, in via Milano 4 ad Ascoli Piceno, nel quartiere di Porta Maggiore.

All’inaugurazione erano presenti tutti i soci e collaboratori della cooperativa e non sono mancate anche le autorità, con la visita e il saluto dell’assessore Massimiliano Brugni, che ha voluto portare personalmente gli auguri per questo nuovo cammino anche per conto dell’amministrazione comunale. Inoltre sono intervenuti Claudio Bachetti, presidente delle Acli di Ascoli Piceno dove la cooperativa ha fondato le proprie radici nel 2012 e ha continuato ad operare per quasi 10 anni. Ha portato il suo saluto e augurio anche Roberto Paoletti in qualità di presidente di Bottega Terzo Settore dove la cooperativa è socia.

“Il Melograno” grazie ai nuovi spazi potrà portare avanti ed incrementare le proprie attività di sostegno allo studio per bambini e ragazzi di ogni ordine e grado di scuola ma punterà la propria attenzione anche verso altre categorie quali anziani, donne, famiglie. Sono infatti in programma per il nuovo anno corsi di formazione di lingua inglese, pc e attività ricreative motorie per anziani. Inoltre a breve verrà attivato uno sportello per assistenza creazione identità spid e scrittura curriculum. La Cooperativa collabora inoltre con gli I.S.C della provincia di Ascoli Piceno, avvalendosi di bravi e attenti insegnanti ed educatori; nata nove anni fa è cresciuta e con la nuova sede amplia i propri servizi intraprendendo nuovi percorsi e progetti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.