COLLI DEL TRONTO – Scoprire talenti del paese è lo scopo della mostra “Esperienze d’arte”. Dal 12 dicembre al 6 gennaio la sede della Pro Loco di Colli del Tronto diventa un punto di riferimento per artisti: per tutti coloro che hanno voglia di esprimersi, progettare, fare e realizzare i propri sogni.

Esperienze d’arte è un’esposizione di opere artistiche di Stefano Tamburrini, pittore lamense che fa del ritratto e del paesaggio il suo percorso artistico; di Matteo Tirabassi, un architetto con l’amore per Colli e le donne con le sue opere a olio caratterizza scorci collesi e simbiosi di sentimenti; di Lucia Di Benedetto, con una passione per l’arte che nasce circa 30 anni fa, frequentando un corso organizzato dalla regione Marche che dipinge su ceramica riservando particolare attenzione anche ad altre forme d’arte, tra le quali il mosaico; di Fra Emanuele, un uomo invaso dall’amore dal fascino della natura e dall’arte; Guido Vallorani, che scopre il disegno nei banchi dell’università, dando inizio a un percorso artistico iniziato un po’ per gioco, studiando e sperimentando tecniche di disegno, con predilezione per il ritratto, al quale si dedica per omaggiare musicisti, professionisti ed esordienti; Philip Paolini e Michelle Amadio una effervescente giovane collese che si dedica alla pittura su tavole già da quando frequentava le scuole elementari.

“Ecco, Esperienze d’arte in sintesi è esattamente questo – conclude il presidente delle Pro Loco, Vincenzo Fulgenzi – un luogo dove esaltare le passioni delle persone. Si ringraziano il vice Sindaco Doriana Carosi, il presidente regionale Unpli, Quinto Sagripanti, e tutto lo staff della Pro Loco di Colli del Tronto per il sostegno”.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

