I bambini e le bambine da 0 a 6 anni e le loro famiglie avranno la possibilità di trascorrere alcune ore in compagnia di Nati per Leggere

APPIGNANO DEL TRONTO – Incontro culturale per grandi, ma soprattutto piccini.

Domenica 19 dicembre ore 16 presso la sala Consiliare di Appignano del Tronto, i bambini e le bambine da 0 a 6 anni e le loro famiglie avranno la possibilità di trascorrere alcune ore in compagnia di Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura in famiglia sviluppato da: Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche, Centro per la Salute del Bambino.

Tra storie, racconti, consigli e dialoghi sulle buone pratiche educative, le volontarie e i volontari di Nati per Leggere avvolgeranno i bambini e le bambine in un caldo abbraccio di parole ed immagini, augurando a loro ed alle loro famiglie di trascorrere un bellissimo Natale, ricco di libri da leggere, sfogliare, mordicchiare.

Letture sotto l’albero è un’iniziativa organizzata da Nati Per Leggere Provincia di Ascoli Piceno e presidio di Appignano del Tronto.

Interverrà Il Dottor Ermanno Ruffini, primario di Pediatria e Neonatologia Area Vasta 5 Ascoli Piceno e San benedetto del Tronto.

Ingresso libero, ma prenotazione obbligatoria entro il 16 dicembre. Per prenotarsi scrivere a: nplpiceno@gmail.com

Verranno rispettate tutte le normative anti covid-19, gli accompagnatori dovranno avere il green pass rafforzato.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.