L’Amministrazione Comunale (Assessorati Turismo e Scuola), in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Offida, ha organizzato l’evento tematico per gli studenti di quinta della Scuola Primaria e di prima della Secondaria di Primo Grado. Appuntamento il 20 dicembre

OFFIDA – In occasione dei 190 anni del riconoscimento del titolo di Città a Offida da parte del Pontefice Gregorio XVI – avvenuta il 20 dicembre 1831– lunedì 20 dicembre si terrà un incontro-studio al Teatro Serpente Aureo di Offida che vedrà come relatori l’architetto Fabio Marcelli e il dottor Gian Paolo Castelli.

L’Amministrazione Comunale (Assessorati Turismo e Scuola), in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Offida, ha organizzato l’evento tematico per gli studenti di quinta della Scuola Primaria e di prima della Secondaria di Primo Grado, per renderli partecipi di un avvenimento importante della storia offidana.

“Abbiamo voluto affiancare al percorso didattico della storia nazionale, la conoscenza di un importante momento della storia locale – commentano gli assessori Cristina Capriotti e Isabella Bosano – per far conoscere alle nuove generazioni la storia della loro città e il percorso di riconoscimento”.

L’evento vede la collaborazione di Poste Italiane che allestirà per l’occasione un centro filatelico temporaneo (10:30/12:30) nel Foyer del Teatro Serpente Aureo accessibile a tutta la cittadinanza e agli appassionati di filatelia – nel rispetto dei protocolli COVID-19 – per il rilascio dell’annullo postale creato per promuovere e pubblicizzare questo importante avvenimento

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.