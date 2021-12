ACQUASANTA TERME – Giornata importante per sei famiglie che dopo 5 anni dal sisma tornano nei loro appartamenti.

“Sono stati momenti difficili perché sembrava che questo momento non arrivasse mai per tutte le problematiche del caso.

Come in tutte le situazioni la tenacia e la determinazione portano sempre al risultato” – con queste parole il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni ha accolto le famiglie, che finalmente possono tornare a vivere nelle proprie dimore e cercare di tornare alla normalità –

Un ringraziamento particolare alla Vice Presidente Giulietta Capriotti e all’Ing. Pandolfi per la collaborazione – prosegue il primo cittadino, che chiosa con una messaggio di speranza – Mi auguro che a breve, possiamo restituire anche l’altro edificio alle nostre care famiglie, data ipotizzata in maggio 2022.

