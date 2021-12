ASCOLI PICENO- Sabato 18 dicembre, all’intervallo della partita di campionato ASCOLI-CREMONESE, si svolgeranno due importanti cerimonie nella tribuna ovest dello stadio Del Duca: in occasione del 27° anniversario dalla morte del Presidentissimo Costantino Rozzi, in tribuna centrale il Presidente dell’Ascoli Calcio Carlo Neri, il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’Assessore allo Sport Domenico Stallone, renderanno omaggio al compianto Costantino e consegneranno alla Famiglia Rozzi una maglia bianconera e un piatto celebrativo.

A seguire la delegazione di Club e Comune si trasferirà in Tribuna Stampa per l’intitolazione del settore dello stadio al giornalista Bruno Ferretti, a testimonianza della stima e del rispetto nutriti per lui come uomo e come professionista. Alla presenza della moglie, dei figli, del fratello Andrea, del nipote e di un amico di famiglia, sarà scoperta la targa della tribuna stampa che porterà il nome di Bruno, scomparso lo scorso anno all’età di 66 anni. Dopo aver seguito per una vita le vicende dell’Ascoli Calcio, prima da tifoso, poi da giornalista, sia negli anni d’oro che nei momenti più bui, Bruno ha nutrito per i colori bianconeri un amore profondo legato allo sport e alla città. Tenacia e competenza hanno fatto sì che questa sua passione diventasse il suo lavoro.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.