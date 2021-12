ASCOLIPICENO – L’associazione culturale di danze e musiche tradizionali, Progetto Malafè, presenta lo spettacolo “Connessioni”, sabato 18 dicembre alle ore 21, nella splendida cornice della chiesa di San Pietro in Castello ad Ascoli Piceno.

Lo spettacolo è diretto da Marzia Menchini, che ci ha raccontato la genesi dello spettacolo durante la pandemia: “Lo spettacolo è nato spontaneamente quando le ragazze non potevano più provare fisicamente ma sono state costrette a ritrovare nuovi modi per vivere la danza attraverso un computer, attraverso un schermo. Nella difficoltà sono quindi venute fuori delle possibilità, diverse dall’ordinario, e abbiamo scoperto dei nuovi modi di essere connesse nonostante i kilometri di distanza enonostante lo schermo che ci divideva. Lo spettacolo parla di come abbiamo vissuto la danza nell’ultimo periodo e raccontiamo la trasmutazione delle difficoltà in possibilità.”

L‘ingresso è gratuito, per informazioni è possibile rivolgersi al 3381594327, si ricorda che per accedere è necessario mostrare il Super Green Pass.

