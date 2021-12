ASCOLI PICENO – A seguito dell’entrata delle Marche in zona gialla, cambiano le disposizioni nel settore della ristorazione.

Di seguito le nuove regole, schematizzate e diffuse dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Fipe/Confcommercio, che consumatori e imprese sono tenuti a seguire da oggi, lunedì 20 dicembre.

Servizi di ristorazione

– nessuna limitazione oraria;

– non si applica il limite massimo di capienza di 4 persone allo stesso tavolo;

– la consumazione al bancone oppure al tavolo all’aperto è consentita anche in assenza di green pass;

– il consumo al tavolo al chiuso è consentito solo a chi sia in possesso del green pass c.d. rafforzato (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

Mense e catering continuativo su base contrattuale, consentite con accesso ai lavoratori muniti di green pass;

Feste

– conseguenti a cerimonie civili o religiose: consentite, con la prescrizione secondo cui i partecipanti devono essere muniti di green pass ordinario;

– non conseguenti a cerimonie civili o religiose: consentite, con la prescrizione secondo cui i partecipanti devono essere muniti del green pass rafforzato.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò , attività consentite anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti, con la prescrizione secondo cui è consentito l’accesso ai clienti muniti del green pass;

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati

– attività consentite nel rispetto, tra le altre cose, del limite di capienza del 75% all’aperto e del 50% al chiuso;

– sia all’aperto che al chiuso è prescritto il possesso del green pass rafforzato.

